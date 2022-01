La police perquisitionne le domicile de l'ancien Premier ministre de Malte, Joseph Muscat

Des documents et des téléphones portables ont été saisis. L'opération policière a débuté à 07h00 du matin et a duré plusieurs heures. M. Muscat a admis qu'il n'était qu'à "moitié surpris" par cette perquisition, expliquant qu'il l'attendait.

L'ancien homme politique a déclaré au quotidien Times of Malta qu'il avait donné aux enquêteurs "tout ce qu'ils avaient demandé", dont des documents et des appareils électroniques lui appartenant mais aussi à sa femme et ses deux filles.

Il a déclaré avoir été informé des recherches policières par un membre du parti d'opposition de Malte.

Jospeh Muscat a dirigé l'île en tant que Premier ministre entre 2013 et janvier 2020, remportant des majorités record pour le Parti travailliste dans deux scrutins consécutifs. Il avait ensuite démissionné, tombé en disgrâce après avoir été accusé de corruption, des allégations liées au meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia.

La descente de la police entre dans le cadre d'une enquête sur un contrat à plusieurs millions d'euros pour privatiser trois hôpitaux publics. L'accord avait été signé lors du mandat de M. Muscat. L'ancien Premier ministre a d'ailleurs reçu 60.000 euros d'une entreprise liée à l'opérateur privé de ces trois hôpitaux. L'intéressé affirme que l'argent était un paiement pour un travail de consultance qui n'était pas lié à Malte.

"Je réfute avoir commis tout acte répréhensible", a-t-il déclaré mercredi après la perquisition de la police.