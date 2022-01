Benoît XVI accusé d’avoir couvert des prêtres pédophiles : "Un manque d’intérêt pour les victimes"

L'ancien pape Benoît XVI accusé d'inaction dans quatre cas de pédophilie

Le pape émérite Benoît XVI a été sévèrement mis en cause dans un rapport indépendant présenté jeudi en Allemagne sur des agressions sexuelles envers mineurs dans l'archevêché de Munich et de Freising, qu'il a dirigé entre 1977 et 1982.