L'épouse de Jean-Michel Blanquer, accusée d'avoir animé un débat en faveur de son mari, se défend: "Tout le monde sait que je suis sa compagne"

Depuis ce mardi, le ministre français de l'Education Jean-Michel Blanquer est dans la tourmente. L'opposition reproche en effet au membre de l'exécutif français d'avoir passé le week-end précédent la rentrée scolaire à Ibiza, et d'avoir dévoilé le nouveau protocole sanitaire, fortement critiqué pour sa complexité, depuis ce lieu.



Malgré des excuses publiques, les vacances de Blanquer font couler beaucoup d'encre et sont largement critiquées dans les médias. En outre, un autre incident est venu mettre de l'huile sur le feu. Mardi soir, un débat de l24News était consacré à cette polémique, en présence de plusieurs invités globalement acquis à la cause du ministre. Le hic, c'est que la présentatrice de cette émission, Anna Cabana, n'était autre que la femme de Monsieur Blanquer, qui était d'ailleurs elle-même à Ibiza avec son mari. En outre, la journaliste n'a jamais indiqué aux téléspectateurs son identité réelle et sa présence sur l'île des Baléares.

Accusée pour son manque d'objectivité et ses positions "pro-Blanquer", Anna Cabana s'est défendue dans les colonnes du Parisien. "Cette relation est publique depuis deux ans. Et j'en ai déjà payé le prix fort ! Tapez mon nom sur Internet, c'est partout. C'est même écrit sur ma fiche Wikipédia ! Aujourd'hui, tout le monde sait que je suis la compagne de Jean-Michel Blanquer. Je ne peux pas en payer la facture tous les jours", s'est-elle justifiée.

"J'anime une émission d'actualité. Cela aurait été surréaliste de ne pas parler de la crise politique du jour. Si je ne l'avais pas fait, on me l'aurait reproché. Moi, j'ai fait mon travail de journaliste de manière honnête", a encore déclaré Anna Cabana. Et de conclure: "Si la chaîne m'avait demandé de me retirer, je me serais évidemment inclinée."