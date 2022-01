Sondages de l'Elysée: Guéant condamné à 8 mois de prison ferme avec mandat de dépôt

Des soupçons de favoritisme et de détournement d'argent public à l'Elysée: le tribunal s'est prononcé ce vendredi sur le sort de cinq anciens conseillers et collaborateurs de Nicolas Sarkozy, dont l'ex-secrétaire général Claude Guéant, incarcéré depuis plus d'un mois en exécution d'une précédente condamnation.