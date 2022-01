Le pape François a déclaré dimanche qu'il suivait "avec préoccupation" les tensions croissantes en Ukraine et appelé à une journée de prière pour la paix la semaine prochaine.

Le pape "préoccupé" par l'Ukraine et le risque pour la sécurité européenne

"Je suis avec préoccupation les tensions croissantes qui menacent d'infliger un nouveau coup à la paix en Ukraine, et remettent en cause la sécurité du continent européen, avec des répercussions toujours plus larges", a-t-il déclaré à l'issue de son Angélus dominical sur la place Saint-Pierre.

Il a appelé à prier "pour que chaque action et initiative politique serve la fraternité humaine, plutôt que les intérêts partisans".

"Celui qui poursuit ses propres objectifs au détriment des autres méconnaît sa propre vocation d'homme, car nous avons tous été créés frères", a déclaré le pontife argentin.

"Pour cette raison et avec préoccupation, étant donné les tensions actuelles, je propose que le mercredi 26 janvier soit une journée de prière pour la paix."

Les tensions entre Moscou et Washington sont vives au sujet de l'Ukraine qui, selon l'Europe et les États-Unis, a été encerclée par quelque 100.000 soldats russes en vue d'une invasion, Moscou niant avoir une telle intention.