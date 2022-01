Le procès en appel de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, de son avocat Thierry Herzog et de l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert, dans l'affaire dite des "écoutes", se tiendra du 28 novembre au 14 décembre, a décidé lundi la cour d'appel de Paris.

Nicolas Sarkozy avait été condamné en première instance à trois ans de prison, dont un an ferme, pour corruption et trafic d'influence, une décision sans précédent pour un ancien chef de l'Etat. Thierry Herzog et Gilbert Azibert s'étaient vu infliger la même peine et avaient également fait appel.