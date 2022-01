Etat de droit: décision sur le recours de Varsovie et Budapest le 16 février

Varsovie et Budapest, qui font partie des pays menacés par ce règlement de "conditionnalité" en raison de leurs démêlés récurrents avec l'UE sur l'Etat de droit, ont saisi la justice européenne en mars 2021 pour le faire annuler.

Entré en vigueur le 1er janvier 2021 mais encore jamais utilisé, il permet de priver de fonds européens un pays où sont constatées des violations de l'Etat de droit affectant ou risquant d'affecter le budget de l'UE.

L'avocat général de la CJUE, dont l'avis est la plupart du temps suivi par la Cour, a estimé le 2 décembre que les recours polonais et hongrois devaient être rejetés, jugeant que le règlement était fondé juridiquement et conforme aux traités.

La Commission européenne, chargée de déclencher cette procédure de conditionnalité, a indiqué qu'elle attendrait la décision de la CJUE avant de prendre des mesures. Mais elle a commencé à constituer des dossiers et envoyé le 19 novembre des lettres à la Pologne et la Hongrie.

L'exécutif européen a demandé des explications à Varsovie sur les problèmes de manque d'indépendance de son système judiciaire et de remise en cause de la primauté du droit européen. Côté hongrois, la Commission évoque des problèmes relatifs à la passation de marchés publics et de conflits d'intérêts.

Bruxelles bloque par ailleurs la validation des plans de relance post-Covid des deux pays en raison de ces mêmes préoccupations liées à l'Etat de droit.

La Commission est en outre sur le point de sanctionner financièrement la Pologne de manière inédite, en déduisant des fonds européens qui lui sont destinés une amende infligée pour non respect d'une décision de la justice européenne sur la fermeture d'une mine de charbon.

Enfin, Pologne et Hongrie font l'objet, respectivement depuis décembre 2017 et septembre 2018, d'une procédure de sanction basée sur l'article 7 du traité sur l'UE prévue en cas de risque de violation des valeurs européennes. Cette procédure, qui en est dans les deux cas à un stade préliminaire, peut en théorie aller jusqu'à la suspension des droits de vote d'un pays au Conseil, mais cette perspective est inenvisageable car elle requiert l'unanimité des autres Etats. Or Varsovie et Budapest se soutiennent mutuellement.

La présidence française du Conseil de l'UE a indiqué son intention de poursuivre cette procédure, en organisant dans le cadre des réunions des ministres des Affaires européennes des auditions de la Pologne en février et de la Hongrie en mai, après les élections législatives prévues le 3 avril dans ce pays.

Le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune a toutefois estimé que le règlement de conditionnalité était "beaucoup plus important", se félicitant que la "boîte à outils" de l'UE en matière d'Etat de droit se soit "renforcée ces dernières années".