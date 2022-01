Conflit en Ukraine: la Belgique sera un allié solidaire au sein de l'OTAN, selon Dedonder

Elle exécutera les plans de l'Organisation si une décision politique des Alliés les a validés. La ministre a décrit le cadre dans lequel évolue la Belgique sur le plan militaire. Pour le moment, l'Organisation de défense étudie plusieurs scénarios de soutien à l'Ukraine. Le soutien qu'elle lui accorde jusqu'à présent est de nature technologique. Le pays n'a pas formulé de demande de soutien bilatéral à la Défense belge jusqu'à présent.

L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. En d'autres termes, le principe de la défense collective -c'est-à-dire la protection mutuelle que se doivent les pays membres- ne s'applique pas à elle.

"Ce que l'OTAN peut décider, c'est une augmentation de la posture militaire dans les pays de l'Alliance. Une intervention de l'OTAN sera possible si un des Alliés était impliqué dans le conflit et après une approbation politique par le Conseil de l'Atlantique nord (principal organe de décision de l'organisation) et les autorités nationales", a ajouté la ministre.

L'OTAN a demandé à ses membres une disponibilité accrue pour sa Force de réaction rapide (Very High Readiness Joint Taskforce -VJTF) et pour des troupes supplémentaires qui exécuteraient un déploiement rapide en Europe de l'est.

"En cas de conflit, l'OTAN déterminera les capacités nécessaires en concertation avec les Alliés. Dans ce cadre, la Belgique assumera ses responsabilités et évaluera quelles capacités pourraient être engagées pour contribuer aux efforts de défense collective de l'Alliance", a encore dit la ministre.