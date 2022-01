L'ambassade américaine en Ukraine exhorte ses ressortissants "à partir sans tarder"

L'ambassade américaine à Kiev a "exhorté" mercredi les citoyens américains se trouvant en Ukraine à quitter le pays sans tarder en raison de la menace "accrue" d'une invasion russe.

"L'ambassade des Etats-Unis exhorte les citoyens américains à envisager de partir maintenant", a indiqué l'ambassade sur son site. "La situation sécuritaire en Ukraine continue d'être imprévisible en raison de la menace accrue d'une action militaire russe et peut se détériorer sans préavis".

Washington avait annoncé dimanche le rappel de certains diplomates et de leurs familles, avant le Royaume-Uni lundi, puis le Canada mardi. Une décision toutefois jugée "prématurée" et "excessive" par les autorités ukrainiennes.

Les tensions autour de l'Ukraine se sont fortement accrues ces dernières semaines.

La Russie est accusée par les Occidentaux d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne et de préparer une invasion imminente de son voisin.

Le Kremlin nie toute intention belliqueuse envers Kiev mais lie une désescalade des tensions à des traités garantissant notamment le non-élargissement de l'Otan, en particulier à l'Ukraine.

Mercredi, des négociateurs russes, ukrainiens, français et allemands étaient réunis à Paris pour tenter de désamorcer la crise après une série de pourparlers entre Russes et Américains la semaine dernière.

L'Est de l'Ukraine est depuis 2014 en proie à une guerre entre les forces de Kiev et des séparatistes prorusses dont la Russie, qui a annexé la même année la péninsule de Crimée, est largement considéré comme le parrain militaire et financier.