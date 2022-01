Accueil International Europe Les Alliés ont-ils vraiment promis à Moscou de ne pas élargir l'Otan ? ©AP Sabine Verhest Journaliste



Les Occidentaux ont-ils trahi leur promesse de ne pas élargir l’Otan à l’Est ? La Russie, qui l’affirme de manière récurrente depuis 2014, c’est-à-dire depuis l’annexion de la Crimée et le lancement d’opérations militaires dans le Donbass, a remis cette histoire sur la table pour appuyer son exigence de stopper l’extension de l’Alliance. "On en a marre des demi-promesses et des malentendus, on a besoin...