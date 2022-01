Un étudiant séquestré dans sa résidence le jour de Noël à Montpellier: ses agresseurs ont été retrouvés

Un habitant de Montpellier qui avait accueilli trois jeunes le jour de Noël, a été séquestré, frappé et volé. Il y a quelques jours, la police a retrouvé les trois agresseurs qui ont avoué les faits. Ils seront jugés en avril.

Marc*, 21 ans, croyait faire une bonne action en invitant trois jeunes marginaux dans sa résidence étudiante de Montpellier le jour de Noël. Malheureusement, la situation a rapidement dégénéré.

Après avoir joué à des jeux vidéos, les trois jeunes, avec qui il avait sympathisé la veille en bas de son immeuble, se sont mis à adopter un comportement violent. L'un d'eux a soudainement frappé l'étudiant dans le dos. Un autre l'a menacé avec un couteau et forcé à se déshabiller. Le groupe de jeunes a ensuite filmé l'étudiant en caleçon et a posté la vidéo sur les réseaux sociaux dans le but de l'humilier. Comme l'explique France Bleu, "le calvaire a duré plusieurs heures".

Au bout d'un moment, les trois hommes ont décidé de laisser l'étudiant seul. Pas sans avoir embarqué avant plusieurs affaires comme la console de jeu, l'ordinateur, des vêtements et des chaussures.

Menacé de représailles, l'étudiant violenté n'a pourtant pas hésité à donner l'alerte à la police. Sur base des indices présents dans l'appartement, les forces de l'ordre ont fini par retrouver les trois jeunes de 18, 19 et 21 ans. Ceux-ci ont avoué les faits. Ils seront jugés en avril.

* prénom d'emprunt