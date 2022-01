Accueil International Europe On rouvre en Europe, mais pas au même rythme et pas partout: tour d'horizon des levées de restrictions Redoutée, en raison de l’extrême contagiosité de ce variant du Sars-CoV2, la vague Omicron déferle sur l’Europe, mais sans tout emporter sur son passage. ©AP Olivier le Bussy





L’augmentation du nombre de contaminations au Covid-19 a certes atteint une intensité sans précédent. Le 27 janvier, le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC) faisait état d’un taux global de notification dans les 14 jours de 2 621 cas pour 100 000 habitants dans l’Espace économique européen (les Vingt-sept pays de l’Union, plus la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein). Bien que ce taux soit trois fois supérieur au pic le plus élevé observé à ce jour pendant la pandémie,...