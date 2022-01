"Plus de blabla": Jadot présente sa "République écologique" contre l'inaction climatique

Lors d'un week-end où la gauche est suspendue au verdict de la "Primaire populaire", Yannick Jadot avait choisi, pour cette étape essentielle de présentation de son programme, le H7, lieu dédié à l'entrepreneuriat du numérique à Lyon.

Mais on est encore loin des grandes messes pour le candidat, coincé dans un étiage de 5 à 7% dans les sondages, alors que son concurrent à gauche Jean-Luc Mélenchon réunit désormais plusieurs milliers de personnes, chaque semaine dans ses meetings.

C'est devant une grande bannière vert foncé dévoilant son nouveau slogan, "Changeons!", que Yannick Jadot a pris la parole, devant 300 personnes environ, dont une partie assise sur des petits cartons disposés en cercle.

"Changeons", "c'est l'appel de la jeunesse à celles et ceux qui détruisent leur avenir", a tonné l'écologiste: "Nous le disons, avec coeur et avec Greta Thunberg et les jeunesses du monde : +No more bla bla bla+", ("plus de blabla").

Yannick Jadot, qui s'efforce d'afficher le plus grand sérieux dans sa campagne, au risque de ne pas être bien visible dans le débat médiatique, a aligné quelques "punchlines", par exemple: "Plus aucun euro d'argent public ne doit aller dans les énergies fossiles ou les pesticides. Si vous avez des actions Total, il est temps de vous en séparer, car dans quelques mois ce sera chaud pour eux!"

Mais le candidat a aussi dévoilé et détaillé pendant plus d'une heure quelques unes des 120 mesures de son programme, commençant par sa boussole, la transition écologique: "10 milliards d'euros par an investis dans la rénovation thermique des logements et des bâtiments publics", "quatre milliards par an dans le ferroviaire", "interdiction de la vente de véhicules neufs avec un carburant fossile en 2030", "plan de relocalisation de la production de véhicules électriques", "500 millions de plus pour le vélo"...

Bref, "c'est clair, c'est net", s'est exclamé Yannick Jadot. Sur le nucléaire en revanche, l'écologiste n'a pas voulu paraître irréaliste, parlant d'une sortie "très progressive": "A mesure que nous déploierons les énergies renouvelables, que les programmes d'économie d'énergie feront leur effet, nous fermerons les réacteurs les plus vieux", a-t-il dit.

"Sur les rails"

Yannick Jadot a aussi insisté sur son volet social. "L'écologie c'est le jardinage, et la justice sociale!", a scandé le candidat, citant "la construction de 700.000 logements sociaux sur le quinquennat", un "revenu citoyen" à 920 euros "accessible dès 18 ans", le relèvement du SMIC à 1.500 euros nets d'ici 2027.

Yannick Jadot s'en est pris à la "doxa libérale de l'austérité". Lui veut embaucher "200.000 personnes dans les services publics", une annonce qui a déclenché les acclamations: "aux 10.000 recrutements de policiers prévus, nous ajouterons 100.000 infirmières, 3.000 magistrats, 8.000 agents de tribunaux, 65.000 enseignants scolaires et 8.000 à 10.000 enseignants universitaires".

Pour le financer, il souhaite notamment un "impôt climatique sur la fortune" qui "rapportera 15 milliards".

Ce meeting relancera-t-il la campagne du candidat? "Le concept fait différent, il y a des boîtes en carton... Mais de temps en temps il faudrait faire une grande salle, ça devient nécessaire", a estimé auprès de l'AFP Laurent Millot, un banquier sympathisant de 52 ans, venu de Dijon. "Taubira ne me fait pas peur, avec Hidalgo on est tranquilles, mais ça va se jouer entre Jadot et Mélenchon" à gauche, a-t-il ajouté.

"C'est le bon moment pour monter en puissance pour donner à voir notre énergie et notre crédibilité", a déclaré Yannick Jadot à la presse à l'issue du meeting.

Benjamin Lucas, le coordinateur de Générations, allié des écologistes, a justifié le choix de petits formats. "J'ai été au PS pendant 10 ans, l'énergie et le temps qu'on prenait à mettre les gens dans des bus pour faire le nombre, on ne la mettait pas ailleurs", assure-t-il.