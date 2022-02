Le président ukrainien salue "le soutien diplomatique le plus important et le plus inconditionnel depuis 2014"

Le président ukrainien s'est félicité mardi du soutien diplomatique et militaire à son pays face aux craintes d'une attaque russe, "le plus important" selon lui depuis 2014, année de la précédente offensive russe contre l'Ukraine.

"Le soutien diplomatique à l'Ukraine est le plus important et le plus inconditionnel depuis 2014 et il se poursuit. L'assistance militaire et technique à l'Ukraine est la plus importante, la plus précieuse et continue d'arriver", a déclaré Volodymyr Zelensky au Parlement, alors que plusieurs hauts responsables occidentaux sont attendus à Kiev dans la semaine.