Ukraine: "Les menaces de sanctions américaines ne nous feront pas battre en retraite"

La "nouvelle stratégie" de la Cour européenne des droits de l’homme: "Un monde sans principes fondamentaux est un monde qui n’est plus libre"

Pour Robert Spano, président de la Cour européenne des droits de l’homme, il est temps que celle-ci adopte une "nouvelle stratégie" basée non plus sur l’obsession du nombre mais sur "la nature des affaires" et "la manière dont celles-ci sont examinées".