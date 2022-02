Conflit en Ukraine: l'Allemagne interdit la diffusion de la chaîne russe RT en allemand

Le régulateur allemand des médias a annoncé mercredi l'interdiction de la diffusion dans le pays de la chaîne russe Russia Today (RT) en allemand, lancée le 16 décembre et déjà privée de distribution satellitaire, sur fond de tensions entre Moscou et les Occidentaux.

"La diffusion du programme de télévision RT DE", encore consultable sur le site internet et une application mobile, a été "interdite" car "l'autorisation nécessaire selon le droit des médias" n'a été "ni demandée ni accordée", selon un communiqué de l'organisme fédéral ZAK.

Youtube avait déjà suspendu le compte en allemand de Russia Today le jour de son lancement en décembre et, quelques jours plus tard, c'est la diffusion par satellite de la chaîne qui avait été suspendue sur demande des autorités allemandes.

RT DE avait alors répliqué que ce blocage était "illégal" et le résultat de pressions politiques exercées par Berlin, et Moscou avait menacé de représailles.

La chaîne a son siège à Moscou et dispose d'une licence serbe pour la transmission par câble et par satellite, ce qui, selon RT, lui permet d'être diffusée en Allemagne conformément au droit européen.

L'autorité allemande ZAK considère cependant que la licence serbe est insuffisante car RT DE est produit par une société dont le siège se trouve à Berlin, ciblant "un public allemand".

Comme "le diffuseur de RT DE ne peux pas s'appuyer sur une autre autorisation légitime en droit européen", le régulateur considère que "la diffusion du programme via livestream sur internet, l'application mobile, les applications pour télévisions connectées et via satellite doit cesser".

L'interdiction intervient dans un contexte très tendu entre la Russie et les Européens sur le dossier ukrainien, les Occidentaux soupçonnant Moscou de vouloir envahir l'Ukraine.

Lancé en 2005 sous le nom de "Russia Today", RT, financé par l'Etat, s'est développée avec des diffuseurs et des sites web en plusieurs langues, notamment en anglais, français, espagnol, allemand et arabe.

Considérée comme un outil de propagande du Kremlin à l'international, elle a suscité la controverse dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, où elle a dû s'enregistrer en tant qu'"agent étranger". En Grande-Bretagne, les autorités ont menacé de lui retirer sa licence de diffusion, et la chaîne a été interdite dans plusieurs pays, notamment en Lituanie et de Lettonie.

Pour justifier la suspension du compte de RT en allemand, Youtube avait expliqué que le chaîne violait ses directives en matière de lutte contre la désinformation au sujet du Covid-19.