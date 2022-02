Deux sympathisants d'Eric Zemmour avaient simulé dans des vidéos des tirs sur Macron: quatre mois de prison avec sursis requis

La décision a été mise en délibéré au 4 mars.

Les deux prévenus étaient poursuivis pour "provocation à commettre des infractions non suivie d'effet".

Les vidéos litigieuses "ont dépassé les bornes admissibles de la liberté d'expression", a estimé la procureure.

Présents à l'audience devant le Tribunal judiciaire de Paris, les deux jeunes gens, Alain R., un cuisinier intérimaire de 30 ans, et Benjamin S., un militaire âgé de 21 ans, ont expliqué avoir fait de "l'humour noir et gras" et souligné que les vidéos contestées avaient été réalisées uniquement pour faire rire leurs amis et mises en ligne à leur insu.

Leurs avocats ont plaidé la relaxe.

Du côté des parties civiles, seul le député insoumis Alexis Corbière était présent. Sa compagne et ex-porte-parole de LFI, Raquel Garrido, n'a pas souhaité assister à l'audience en raison de "la violence" ressentie lors de l'audience en comparution immédiate du 29 décembre. Emmanuel Macron ne s'est pas constitué partie civile.

"Je n'ai rien contre (les prévenus). Leur situation précaire me touche. Mais ce sont des choses qui doivent cesser", a dit M. Corbière. "On a le droit d'avoir des convictions mais on ne peut pas faire peur aux gens en maniant des armes", a-t-il ajouté.

Les vidéos contestées ont été diffusées le 20 décembre dernier sur le compte Instagram du militaire qui comptait alors 441 abonnés. "Je connaissais tous les abonnés", a certifié Benjamin S. Mais un des abonnés était un militant antifasciste infiltré et a mis en ligne sur Twitter les vidéos pour dénoncer leurs auteurs.

Benjamin S., croix de Jérusalem tatouée dans le cou, a admis qu'en tant que militaire - l'Armée a engagé une procédure de radiation à son encontre, a-t-il dit - il avait "un langage cru" mais s'est défendu de toute intention meurtrière.

Les deux gens ont admis s'être rencontrés à un meeting d'Eric Zemmour.

"J'étais au meeting de Zemmour pour écouter ce qu'il disait et pas ce que les médias disent de lui", a dit Benjamin S.. Alain R. a indiqué avoir voté pour Emmanuel Macron en 2017.

Les vidéos litigieuses montrent un homme arborant une casquette "Ben voyons", un tic de langage d'Eric Zemmour érigé en slogan par ses fans, s'exercer avec un fusil à lunette dans un stand de tirs. "Ben voyons les amis, on va éclater qui là ? Du jeune gaucho, du jeune communiste, du jeune bougnoule mental", s'esclaffe le jeune homme, avant d'ouvrir le feu. Fusil en joue, il mime ensuite la surprise - "Ah, Emmanuel Macron !" - et décoche un second tir.

Dans une autre vidéo tournée au même endroit, un autre jeune homme prend pour cible Raquel Garrido en employant à son encontre des mots particulièrement dégradants.

Fusil en main, il explique "s'entraîner à chasser du Garrido sauvage" avant de faire feu, puis de tirer une seconde fois en évoquant le député LFI Alexis Corbière.

Dans un communiqué publié le 22 décembre, Eric Zemmour avait fermement "condamné" ces vidéos.