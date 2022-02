Accueil International Europe La France veut "maîtriser" la migration aux frontières de l'Union Durant sa présidence du Conseil de l’UE, la France veut obtenir des avancées sur le dossier migratoire. Et avant tout sur le contrôle et le filtrage des migrants aux frontières. ©AP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





Emmanuel Macron a fait de la "maîtrise des frontières", et donc du contrôle de la migration, une question de souveraineté européenne et ainsi, une priorité de la présidence française du Conseil de l'UE (PFUE), qui a commencé le 1er janvier. Ou plutôt ce sujet s'est-il imposé comme une évidence, alors que la campagne en vue de la présidentielle bat son plein en France et que les événements géopolitiques récents - comme les tensions avec la Biélorussie ou l'arrivée au pouvoir...