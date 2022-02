Aucun nouvel échange entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden n'est actuellement prévu, a fait savoir mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que les présidents s'entretiendront quand ils le jugeront nécessaire.

Pourparlers sur l'Ukraine : aucun nouvel échange n'est prévu entre Poutine et Biden

"Non, aucun nouvel échange n'a été planifié à ce stade", selon M. Peskov. "Il est toujours bon que les présidents se parlent. Cela peut apporter un nouvel élan aux relations bilatérales. Néanmoins, ils s'entretiennent quand ils le jugent nécessaire", a ajouté le porte-parole du Kremlin.

Rien n'est non plus prévu au niveau du cycle de pourparlers russo-américains sur les garanties de sécurité, notamment entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov et son homologue américain Antony Blinken.

Un entretien téléphonique est toutefois prévu mercredi entre Vladimir Poutine et le Premier ministre britannique Boris Johnson, à la suite d'une visite officielle à Kiev.

Les tensions entre Washington et Moscou sont à leur paroxysme en raison de la crise en Ukraine. Les autorités occidentales ainsi que l'Otan dénoncent la présence de plus de 100.000 soldats russes à la frontière ukrainienne et craignent une invasion russe. Des accusations balayées par la Russie, qui justifie ce déploiement en vue de garantir sa sécurité nationale. Elle demande également des réponses claires à ses propositions, notamment sur la fin de l'extension de l'Otan à ses frontières.