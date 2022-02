Un ministre nord-irlandais ordonne d'arrêter des contrôles post-Brexit

Le ministre nord-irlandais de l'Agriculture a ordonné mercredi à ses services de cesser à minuit les contrôles post-Brexit sur l'agroalimentaire, une consigne dont les suites concrètes et la légalité posent question, en pleines négociations entre Londres et Bruxelles. L'entrée en vigueur effective du Brexit il y a un an a entraîné l'introduction de contrôles sur les marchandises arrivant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne.