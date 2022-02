Vers la fin du pass vaccinal en France ? "Vu la dynamique épidémique actuelle, il est probable que cette fin soit bien avant le mois de juillet"

"A l'échelle du pays, on a dépassé le pic de contaminations (...) On est en train d'arriver au pic d'hospitalisations", a déclaré Olivier Véran sur BFMTV. "On a fait le plus dur dans cette vague" et "le pire est derrière nous".

Interrogé sur le pass vaccinal, entré en vigueur fin janvier et dont la levée est inscrite dans la loi pour juillet prochain, le ministre a déclaré: "Le pass vaccinal aura une fin, et vu la dynamique épidémique actuelle, il est probable que cette fin soit bien avant le mois de juillet. Sauf s'il y a une mauvaise nouvelle".

"Quand on aura vidé les réanimations, et rendu la place aux malades qui relèvent normalement de la réa, qu'il n'y aura plus de soins reprogrammés dans notre pays, et s'il n'y a pas de nouveaux variants en circulation à ce moment là, l'utilité du pass vaccinal sera totalement discutable. Et nous pourrons le retirer", a-t-il détaillé.

Le ministre de la Santé a par ailleurs annoncé un assouplissement des conditions d'obtention du pass vaccinal. "Les scientifiques nous disent que pour bénéficier du pass, il faut qu'on ait été exposé au moins trois fois, que notre système immunitaire ait été ciblé au moins trois fois", a-t-il dit. "Cette stimulation peut être une injection ou une infection" et "au minimum il faut avoir reçu une dose de vaccin".

Ainsi, "vous conserverez le bénéfice du pass vaccinal" si "vous avez eu une injections et deux infections, ou deux injections et une infection (que cette dernière ait eu lieu avant les injections, entre les deux injections ou après), ou trois injections", a déclaré Olivier Véran.

Mais les personnes qui n'ont eu qu'une dose de vaccin et une seule infection doivent absolument recevoir une 2e dose sous quatre mois après la précédente exposition au virus, a détaillé le ministre.

En théorie, elles pourraient également chercher à être infectées (et donc avoir au total trois expositions au virus) mais cela comprend un risque sanitaire pour la personne.

Olivier Véran a rappelé que 7 millions de personnes, actuellement, risquent de perdre leur pass vaccinal le 15 février, si elles n'effectuent pas une dose de rappel. Et même en tenant compte des personnes contaminées par Omicron, cela ferait encore 4,7 millions de personnes, a-t-il insisté.

Enfin, toujours en matière de pass vaccinal, le ministre a annoncé que 300.000 faux pass vaccinal avaient été détectés et seraient désactivés au cours des prochains jours (30.000 la semaine prochaine, etc.)

Selon Olivier Véran, "au moins un Français sur deux" a eu le Covid depuis le début de l'épidémie, qui a démarré il y a quasiment deux ans. Concernant les contaminations par le variant Omicron, moins dangereux que le variant précédent mais infiniment plus contagieux, le ministre a évoqué un chiffre de 15 millions de personnes touchées.