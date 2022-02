Coronavirus: la Suède va lever ses restrictions le 9 février

Parmi les mesures intérieures qui seront levées, les bars et les restaurants n'auront plus l'obligation de fermer à 23h00 et la jauge pour les rassemblements sera levée.

En outre, les exigences liées aux certificats de vaccination pour les rassemblements publics seront supprimées et il ne sera plus recommandé de porter un masque dans les transports en commun en cas d'affluence.

Même si le variant Omicron a provoqué une flambée des infections dans le royaume, cela ne se traduit pas par une augmentation des hospitalisations pour des formes graves de la maladie dans un pays où la population est largement vaccinée (plus de 83% de la population de plus de 12 ans a reçu deux doses de vaccin à ce jour, et 49,4% trois doses).

Le retour au travail au présentiel se fera de façon progressive, de même que pour les cours de l'enseignement supérieur.

La recommandation de rester chez soi en cas de symptômes demeure, de même que des restrictions d'entrée depuis l'étranger (pass vaccinal ou test négatif pour l'Union européenne, test négatif pour le reste du monde hors frontières fermées).

Certaines recommandations demeureront au-delà du 9 février pour les non-vaccinés - comme éviter les foules en intérieur.

Le bilan total depuis le début de la pandémie a atteint selon les derniers chiffres 16.028 morts en Suède.

Mardi, le Danemark a été le premier pays de l'UE à lever la quasi-totalité des restrictions liées au coronavirus.