Malgré le "Partygate", Boris Johnson croit en ses chances d'être réélu Premier ministre: "J'ai encore beaucoup à faire"

Le Premier ministre britannique, en pleine tourmente, ne baisse pas les bras. Boris Johnson a en effet affirmé au Sun qu'il souhaitait être réélu dans dans deux ans. "J'ai encore beaucoup à faire. Je fais mon travail et je le ferai aussi longtemps que j'aurai le privilège et l'honneur d'occuper cette fonction", a-t-il déclaré, se disant "concentré sur les prochaines élections", "sans remords".

Pourtant, Johnson n'est pas dans une position favorable pour être réélu. Onze députés conservateurs ont d'ailleurs déclaré avoir écrit des lettres réclamant un vote de défiance à l'égard du Premier britannique. Lâché par plusieurs proches en fin d'année - notamment son ministre du Brexit David Frost -, il est également empêtré dans le fameux "Partygate" depuis plusieurs semaines. Les révélations sur des fêtes illégales qu'il aurait organisées et auxquelles il aurait participé s'accumulent. Lundi, un rapport de la haute-fonctionnaire Sue Gray sur ces lockdown parties et apéritifs organisés pendant le confinement a d'ailleurs confirmé la tenue de 12 événements du genre dans plusieurs ministères et au 10 Downing Street.

"Je ne ferai aucun commentaire" là-dessus, a répondu Boris Johnson aux journalistes du Sun, ajoutant que " la meilleure réponse aux critiques est de performer" en tant que Premier ministre.