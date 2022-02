Un avion frôle la catastrophe lors de son atterrisage à l'aéroport de Londres (VIDEO)

Les passagers d'un vol de la compagnie British Airways ont vécu un grand moment de frayeur ce lundi. Alors que l'appareil s'apprêtait à se poser sur le tarmac de l'aéroport londonien d'Heathrow, de fortes rafales de vent dues à la tempête Corrie ont contraint le pilote à effectuer une manoeuvre d'urgence.

Sur une vidéo de l'atterrissage, on peut voir l'avion se balancer au gré du vent avant que sa queue ne se rapproche dangereusement de la piste. Le pilote opte alors pour un "touch and go" avant de remettre des gaz et reprendre de l'altitude.

L'appareil a finalement atterri en toute sécurité à l'aéroport d'Heathrow lors de la deuxième tentative.