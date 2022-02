Accueil International Europe Erdogan serait-il le médiateur de la dernière heure en Ukraine ? Erdogan était à Kiev le 3 février pour y parler défense et commerce. Il propose d'organiser un "face-à-face" entre Zelensky et Poutine. La Turquie est un acteur régional incontournable, notamment grâce à sa "diplomatie du drone". ©Belga Sébastien Gobert

Il se voudrait l'homme de la situation. Alors que chefs de gouvernement et diplomates défilent au chevet de l'Ukraine et qu'Emmanuel Macron lance son opération de médiation en se rendant à Moscou lundi 7 février et à Kiev le lendemain, Recep Tayyip Erdogan répète sereinement son invitation à recevoir Volodymyr...