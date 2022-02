"Tempête", "Effondrement", "Bain de sang": la presse britannique n'épargne pas Boris Johnson après son nouveau revers

Ce jeudi, quatre influents collaborateurs du Premier ministre Boris Johnson ont remis leur démission

, parmi lesquels notamment son chef de cabinet et son responsable de communication. Ces départs en cascade constituent un revers supplémentaire pour le leader conservateur, qui lutte pour sa survie politique depuis plusieurs semaines maintenant. Englué dans le scandale du "Partygate", BoJo est en effet lâché de toutes parts et est appelé à la démission par de nombreux députés.

Ce vendredi, la presse britannique a commenté en masse cette vague de démissions, y voyant un véritable coup dur pour le Britannique. "Effondrement à Downing Street: le dernier pourra-t-il éteindre les lumières en sortant?", titre notamment le

Daily Mail

, pourtant réputé pour sa ligne éditoriale conservatrice.

©Daily Mail





"Ouch: le Partygate tourne en véritable bain de sang après la démission de quatre collaborateurs de Boris Johnson", commente pour sa part le populaire The Sun, premier quotidien britannique en termes de ventes.



"Tempête parfaite: la fête est finie après le départ de quatre collaborateurs du 10 Downing Street", titre quant à lui le Metro.



The Guardian et The Daily Express ont quant à eux privilégié le terme "exode" pour aborder la situation. "Le Premier ministre frappé par un véritable exode de Downing Street après le départ de quatre collaborateurs", commente ainsi The Guardian.