Un rapport cinglant met en lumière le racisme dans les logements étudiants britanniques

Au Royaume-Uni, le fournisseur de logements étudiants Unite Students a commandé un rapport sur les expériences de vie des étudiants noirs dans les résidences privées et universitaires. Et le constat est alarmant, explique The Guardian, qui en relaie les principales conclusions.

Comportements racistes

Près de la moitié des étudiants noirs interrogés* ont déclaré avoir déjà subi du racisme dans leur logement étudiant. Deux-tiers des étudiants, peu importe leur couleur de peau, ont affirmé avoir été témoins d'actes racistes.

Sur base d'entretiens plus poussés, l'étude a répertorié plusieurs comportements problématiques comme toucher les cheveux d'étudiants noirs sans leur permission, des insultes racistes, des crachats ou de la violence physique. Ces actes n'étaient pas seulement le fait d'étudiants, mais également de membres du personnel. Certains étudiants noirs se sont aussi sentis exclus par les étudiants blancs lors d'activités.

Ségrégation

Plusieurs étudiants interrogés ont suspecté les résidences d'entretenir des politiques ségrégationnistes. "Mon bloc était connu comme le bloc des Noirs de Londres", explique un étudiant. "Je pense que c'était intentionnel car il y avait aussi un autre bloc, avec principalement des étudiants blancs." Un autre confirme: "Sur le campus, il y avait un bloc avec uniquement des étudiants asiatiques".

Selon l'étude, les trois-quarts des étudiants noirs ont déclaré que le racisme dont ils ont fait preuve a eu un impact sur leur santé mentale. Les étudiants noirs ont également rapporté une expérience moins positive dans leur logement que les étudiants blancs.

Comment lutter contre le racisme?

Pour que les choses se passent mieux, l'étude appelle les résidences à mieux accueillir et traiter les plaintes pour racisme formulées par les étudiants concernés. Elle encourage également les universités et les fournisseurs de logements à travailler main dans la main pour éliminer le racisme. Comment? En formant le personnel et en engageant des membres du personnel qui reflètent mieux la diversité des étudiants. La plupart des jeunes interrogés ont en effet déclaré ne pas se sentir soutenus et ne pas trouver de personnes qui comprennent ce qu'ils vivent.

* L'étude a été menée entre mai et août 2021 par Halpin auprès de 1.055 étudiants au Royaume-Uni et 138 membres du personnel de résidences. Par la suite, 47 entretiens plus poussés ont été menés auprès d'étudiants noirs.