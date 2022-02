A Lille, Zemmour fustige "l'assistanat" et promet une "prime zéro charge" pour les salariés

Dans le Nord, longtemps le "coeur industriel" du pays avec ses "générations d'ouvriers", "encore plus qu'ailleurs, l'assistanat est une insulte", a martelé le candidat Reconquête!.

Dans "les classes moyennes" et "les classes populaires", "on déteste l'assistanat". "Quand on se lève chaque matin pour aller travailler", "on n'accepte pas que le voisin vive mieux que soi grâce à des aides sociales sans avoir besoin de travailler", a-t-il insisté devant quelque 6.000 partisans.

Pour mettre "fin au scandale des salaires trop bas", Eric Zemmour propose une "prime zéro charge", avec "zéro taxe et zéro urssaf".

Cette prime pourra représenter "jusqu'à 3 mois de salaire net. Un 13e, un 14e voire un 15e mois sans charge", a-t-il avancé, sans chiffrer ses mesures.

Le dispositif rappelle la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA), dite "prime Macron", une mesure créée en 2019 et reconduite depuis. Près de 4 millions de salariés ont touché cette prime l'an dernier, avec un versement moyen de 506 euros.

"Si la +prime Macron+ sans charge ni impôts, votée pendant le Covid a été une bonne chose, alors pourquoi la limiter à ce point ? Pourquoi limiter cette prime à (un plafond de) 1.000 euros pour la plupart des entreprises ?", s'est interrogé Eric Zemmour.

Sous les vivats, Eric Zemmour a aussi répété qu'il entendait "réserver les logements sociaux aux Français".

Il a par ailleurs fait huer la maire PS Martine Aubry, qui avait dit qu'il "n'était pas le bienvenu" à Lille et a manifesté avec SOS Racisme dans la matinée contre "la haine".

Le candidat a fait siffler Emmanuel Macron à qui il reproche de "ruiner" la France à coup "d'argent gaspillé".

Il a fustigé "les dépenses folles de l'immigration", mais aussi le coût de l'audiovisuel public, dont il veut privatiser les principales chaînes. Il reproche aux chaînes publiques leur "propagande immigrationniste, woke et décoloniale".

Pendant ces propos, dans l'assistance, une journaliste reporter d'images de la chaîne privée LCI a indiqué à l'AFP s'être fait "cracher au visage" par un partisan du candidat Reconquête!.