Menacée de mort par le président tchéchène, la journaliste Elena Milachina fuit la Russie Menacée de mort par le président tchétchène Ramzan Kadyrov, sans protection des autorités, Elena Milachina a dû quitter la Russie. ©Alexis Haulot Sabine Verhest Journaliste



Elena Milachina est d'un tempérament courageux. Pas du genre à se laisser intimider. Mais la situation de la journaliste de Novaïa Gazeta n'était plus tenable, et sa rédaction a décidé de l'exfiltrer de Russie. "Vu la relation privilégiée qui s'est tissée entre le gouvernement fédéral (russe, NdlR) et le chef de la République tchétchène Ramzan Kadyrov, et compte tenu des nombreuses menaces personnelles proférées ces derniers jours par d'importants représentants de la République tchétchène à l'encontre de la journaliste Elena Milachina, la rédaction a décidé de l'envoyer hors de la Fédération de Russie", pouvait-on lire jeudi soir ...