Pourparlers sur l'Ukraine : Olaf Scholz prêt à envoyer des soldats allemands supplémentaires dans les pays baltes

"Nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour renforcer" la présence de l'Allemagne dans les opérations de l'OTAN dans les pays baltes, a déclaré M. Scholz dans une interview à la chaîne ARD.

L'Allemagne dirige une opération de l'OTAN en Lituanie, où 500 soldats allemands sont déployés.

A la question de savoir si l'envoi de renforts pourrait être décidé lors d'une réunion des ministres de la défense de l'OTAN à la mi-février, M. Scholz a répondu: "Nous sommes prêts à prendre une décision".

La ministre de la Défense Christine Lambrecht avait auparavant déclaré que l'Allemagne était prête à renforcer sa présence en Lituanie.

"En principe, des troupes sont disponibles pour un renforcement, et nous sommes maintenant en pourparlers avec la Lituanie sur ce qui serait utile", a-t-elle déclaré.

Cette promesse intervient dans un contexte de craintes croissantes que la Russie ne se prépare à envahir l'Ukraine, l'Occident accusant le président Vladimir Poutine de masser plus de 100.000 soldats à la frontière entre les deux pays.

La Russie nie avoir l'intention d'envahir le pays, mais a exigé de l'Occident d'importantes garanties de sécurité, notamment que l'Ukraine ne soit jamais autorisée à rejoindre l'OTAN.

M. Scholz se rendra lundi à Washington pour sa première entrevue avec le président Joe Biden.

Il rencontrera également les dirigeants des Etats baltes à Berlin cette semaine et se rendra en Ukraine et en Russie dans le courant du mois.

M. Scholz, qui a succédé en décembre à Angela Merkel, a réitéré le refus de l'Allemagne d'envoyer des armes en Ukraine.

"Depuis de nombreuses années, le gouvernement allemand a une ligne de conduite claire: nous ne livrons pas d'armes dans les zones de crise et nous ne livrons pas non plus d'armes létales à l'Ukraine", a-t-il déclaré.