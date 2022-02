L’Union renforce son image positive

Environ la moitié des citoyens européens (49 %) disent avoir une image positive de l’UE, selon l’Eurobaromètre d’automne commandé par le Parlement européen, publié mardi. Il s’agit d’un des pourcentages parmi les plus élevés depuis 2009, et qui a grimpé avec l’arrivée de la pandémie de coronavirus, dans laquelle l’UE a joué un rôle majeur avec la coordination des achats de vaccins. La Belgique se situe plutôt vers l’extrémité du spectre où l’enthousiasme est moins marqué, avec 41 % de répondants ayant une image "plutôt" ou "très" positive de l’UE, tandis que 22 % des citoyens belges évoquent une image (plutôt ou très) négative, soit une des parts de "négatif" parmi les plus élevées des États membres. Seules l’Autriche (25 %), la Grèce (25 %) et la Tchéquie (24 %) ont une part plus importante de répondants ayant une image négative de l’UE.

Plus de la moitié (53 %) des répondants, dans la moyenne européenne, se disent satisfaits du fonctionnement de la démocratie dans l’UE (58 % en Belgique), avec des variations très marquées d’un pays à l’autre, de l’Irlande (84 % de satisfaction) à la Grèce (34 %). Dans certains pays, les habitants se disent davantage satisfaits de la démocratie européenne que de celle de leur propre pays : c’est le cas en Pologne, notamment (69 % vs 49 %). Accusé de dérive autoritaire, le gouvernement ultraconservateur polonais s’adonne depuis cinq ans à un bras de fer avec l’UE au sujet de l’État de droit.

La démocratie comme priorité

La démocratie est d’ailleurs la première "valeur" citée comme priorité que le Parlement européen devrait défendre. Elle est pointée par près d’un tiers (32 %) des répondants. En Belgique, une autre priorité arrive cependant en premier : la liberté de pensée et de parole (34 %). Sans surprise, les citoyens souhaiteraient en majorité (58 %) voir le Parlement européen, l’institution dont ils élisent directement les membres, jouer un rôle plus important dans l’UE. Ce pourcentage est particulièrement marqué en Belgique, où il atteint 74 %.