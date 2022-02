Macron veut implanter 50 parcs éoliens en mer pour 2050

Emmanuel Macron pense "possible de faire avancer les négociations" de paix Russie-Ukraine

Emmanuel Macron a estimé mardi qu'il existait "désormais la possibilité de faire avancer les négociations" de paix entre Russie et Ukraine, à l'issue de rencontres avec les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine. Il a également dit croire, à l'issue de sa double visite à Moscou et Kiev, à "des solutions concrètes pratiques" pour aboutir à une désescalade de la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine.