Accueil International Europe Ces artistes biélorusses contraints à l'exil: "Le rôle de l’artiste a été, est et sera, dans tout pays autoritaire, essentiel" Les derniers membres de la compagnie indépendante Belarus Free Theatre ont dû fuir le pays cet automne. Le réalisateur Aliaksei Paluyan a suivi le quotidien de trois comédiens pour en faire un documentaire. L'artiste Denis Tarasenka, dans le documentaire Courage d'Aliaksei Paluyan. ©Living Pictures Production Sabine Verhest Journaliste



Denis Tarasenka s'est résolu à s'exiler. "Il n'était plus possible de vivre en Biélorussie, c'était dangereux." Musicien et comédien, devenu garagiste, il voulait "juste vivre", sans devoir se "battre pour avoir une vie normale", sans être arrêté, ni détenu, ni frappé pour avoir pratiqué son art. Sa créativité s'éteignait. Lorsque les manifestations ont éclaté en 2020, au moment de la réélection frauduleuse d'Alexandre Loukachenko à la tête de...