Tensions autour de l'Ukraine: la situation est "critique", estime une gouvernementale allemande

"L'hystérie a atteint son apogée", conséquences "rapides et sévères" en cas d'invasion : l'intense activité diplomatique échoue à apaiser la tension autour de l'Ukraine

Les efforts diplomatiques marqués par une frénésie d'appels téléphoniques entre les dirigeants occidentaux et Moscou ont échoué à atténuer les tensions autour de l'Ukraine, le Kremlin dénonçant "l'hystérie" américaine et Joe Biden menaçant Vladimir Poutine de "répercussions sévères et rapides" en cas d'attaque.