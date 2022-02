Des participants au convoi de la liberté partent dans la mauvaise direction : "On verra bien quand on arrivera"

Le convoi de la liberté, en provenance de France et de différentes provinces belges, qui devait fondre ce lundi sur Bruxelles s'est finalement transformé en des rassemblements piétons à différents endroits du centre-ville de Buxelles. Les participants s'étaient notamment rejoints à Lille et certains d'entre eux ne semblaient pas tout à fait au point sur l'itinéraire à emprunter pour atteindre la capitale belge.

Interrogé par nos confrères de VTM, un homme avouait : "Je ne sais absolument pas quel est le plan....nous allons à Bruxelles".. avant que le journaliste ne lui indique que pour aller à Bruxelles c'était l'autre direction qu'il fallait prendre. "On va y aller, on va y arriver.. aujourd'hui, demain,après-demain, on verra bien !" a-t-il alors rétorqué.

Confrontée à cette erreur, une autre manifestante répond tout sourire : " C'est vrai? Et bien ce n'est pas grave, on va visiter les Flandres. On fait du tourisme politique !"

Un autre participant admettait quant à lui ne pas savoir où il se trouvait. "On s'est perdu au fait", a-t-il expliqué, "Les plans changent énormément, mais le plan normalement c'est Bruxelles... si ça ne change pas entre-temps."