Un des plus vieux zoos d'Angleterre va fermer définitivement après 186 ans d'activité

Les "Bristol Zoo Gardens" étaient ouverts au public depuis 1836. Depuis, le zoo a reçu un total de 90 millions de visiteurs, selon les estimations, et aidé à préserver 175 espèces de l'extinction via son programme de conservation des espèces.

La pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement ont eu raison du zoo qui souffrait déjà, avant la crise sanitaire, d'un déclin du nombre de ses visiteurs et avait aligné quatre années de pertes opérationnelles sur les six dernières années.