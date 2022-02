Le gouvernement hollandais devrait décider aujourd'hui de l'abandon du pass corona ainsi que de la plupart des mesures sanitaires, comme le port du masque et la distanciation sociale.

Deux mois après un confinement strict, le gouvernement de Mark Rutte souhaite abandonner le pass corona ainsi que la plupart des mesures sanitaires, selon plusieurs médias hollandais. Le pic de la vague Omicron semble dépassé, et le groupe d'experts qui conseille les autorités s'est prononcé en faveur de larges assouplissements.

A partir du 18 février, les cafés, restaurants et lieux culturels pourront ouvrir jusqu'à 1h. Une semaine plus tard, le 25 février, toutes les mesures restantes seront levées. Le pass corona devrait être rangé au placard, à part pour les voyages. En prenant cette décision, les autorités iraient plus loin que les conseils des experts.

Une conférence de presse est prévue ce mardi à 19h pour donner les détails de ces assouplissements.