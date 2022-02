Accueil International Europe Dans un verdict crucial, la justice européenne confirme le droit de l'Union de priver de fonds les Etats qui n'en respectent pas les fondements Cela constitue un revers cinglant pour la Hongrie et la Pologne, qui pourraient bientôt être privées de plusieurs milliards d’euros d’aides européennes. ©BELGA Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





Dans un verdict historique rendu ce mercredi, la justice européenne a confirmé que l'Union pouvait priver de fonds communautaires les États membres qui n'en respectent pas les fondements, à savoir les valeurs communes et l'état de droit. Cela constitue un revers cinglant pour la Hongrie et la Pologne, qui pourraient bientôt être privées de plusieurs milliards d'euros d'aides européennes.La Cour de justice de l'UE (CJUE) a ainsi rejeté le recours de Varsovie et Budapest contre le nouveau mécanisme destiné à protéger le...