De Croo satisfait de la décision de l'UE sur la Hongrie et la Pologne: "La Cour se réfère aux valeurs européennes"

"La Cour fait référence aux valeurs européennes au sens large, ce qui revêt une importance particulière pour notre pays. Il s'agit en effet de nos valeurs fondamentales telles que la liberté, la démocratie, mais aussi l'égalité hommes-femmes et les droits des personnes LGBTI+", a souligné M. De Croo.

"Il sera de plus en plus difficile pour des États membres de prétendre que ces droits ne sont pas contraignants et qu'ils peuvent s'en affranchir comme bon leur semble. L'Union européenne est une union de valeurs. Ce jugement nous aide à faire valoir cette vision", a-t-il ajouté.

La Belgique figurait parmi la dizaine d'États membres qui ont soutenu le nouveau mécanisme jusque devant la Justice européenne, face au recours des gouvernements nationalistes-conservateurs de Pologne et de Hongrie.

Pour Alexander De Croo, le fait que le mécanisme ait été maintenu dans son intégralité est un pas important vers la protection des droits civils fondamentaux en Europe, "mais il s'agit d'un jugement, donc nous n'y sommes pas encore". Il juge "crucial de maintenir la pression politique et de soutenir plus que jamais la Commission européenne."