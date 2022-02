Accueil International Europe "Paris va quitter le Mali mais pas l’Afrique de l’Ouest" À la veille du sommet UE-UA, la France voulait un accord sur son avenir militaire dans la région. ©ABACAPRESS Hubert Leclercq Chef de la cellule International



Depuis dix jours, la cause semble entendue. La France va quitter le Mali. Les tensions entre le gouvernement du président Emmanuel Macron et la junte du colonel malien Assimi Goïta sont devenues insupportables. Les crocs-en-jambe quasi quotidiens. "Les militaires qui ont pris le pouvoir ne supportent plus les leçons françaises", comme le dit...