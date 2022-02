Jean-Jacques Bourdin sous le coup d’une seconde plainte pour agression sexuelle

En début de semaine, Médiapart consacrait un gros article à Jean-Jacques Bourdin. L’animateur de RMC et BFM TV a été écarté de l’antenne depuis la fin du mois de janvier suite à une plainte déposée contre lui pour "tentative d’agression sexuelle". À l’occasion de la publication de cette enquête, on apprenait que la journaliste Fanny Agostini était à l’origine de cette plainte. Mais elle n’est pas la seule à avoir témoigné auprès de Médiapart. Sidonie Bonnec, animatrice sur France 2, affirme aussi avoir eu à faire avec Jean-Jacques Bourdin. D’autres témoignages sont anonymes. Il y en aurait quatre.

Depuis ce mercredi 16 février, l'animateur de RMC et BFM TV fait l'objet d'une seconde plainte pour "agression sexuelle", "harcèlement" et "exhibition sexuelle" révèle Le Parisien. Les faits remontent à 1988, lorsque Jean-Jacques Bourdin était journaliste chez RTL. La victime présumée était à l'époque standardiste dans une entreprise de communication où celui-ci donnait des cours de médiatraining.

Le journal a recueilli le témoignage de cette femme qui s'est rendue au commissariat pour porter plainte. Elle a raconté comment le journaliste travaillant l'a déshabillée du regard lorsqu'il l'a vue, a émis de grognements de satisfaction et lui a fait savoir qu'il la trouvait "très sexy" et qu'il reconnaissait "avoir été excité et l'avoir fait bander". Suivront des appels quotidiens et une invitation à venir visiter les locaux de la radio lors de laquelle elle affirme qu'il lui a exhibé son sexe. "Il m'a dit qu'il adorait faire ça en payant […] Il m'a demandé de jouer la pute, la salope", a-t-elle confié au quotidien français.

Elle évoque également des scènes de masturbation qui ont suivi lorsqu’il repassait dans les locaux de l’entreprise de communication.

Suite à la parution de l'article de Médiapart, Jean-Jacques Bourdin avait "contesté fermement avoir eu des agissements ou des attitudes susceptibles d'être réprimés par la loi, tant dans sa sphère professionnelle qu'en dehors."Il a dit attendre sereinement les décisions qui seront rendues par la justice puisque celle-ci a été saisie.

À l'heure d'écrire ces lignes, il n'avait pas réagi à cette seconde plainte déposée contre lui. Le Parisien n'était pas non plus parvenu à joindre son avocat.