A Donetsk, la ville prise de panique La ville a fait l'objet de plusieurs événements et annonces importantes vendredi, laissant craindre une explosion des tensions sur le front ©AFP Paul Gogo, envoyé spécial à Donetsk

La sirène a retenti vers 16h30, heure de Kiev, quelques minutes après une prise de parole inattendue et solennelle de Denis Pouchiline, président de la république autoproclamée de Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Sur un ton martial, tout de kaki vêtu, le leader séparatiste a annoncé une évacuation des femmes, enfants, personnes âgées et handicapées vers la Russie. Une première en huit ans de guerre. D'après les déclarations des responsables séparatistes, ce sont les habitants situés dans les zones bombardées ces...