Grèce: incendie sur un paquebot avec 237 passagers, aucune victime connue à ce stade

Londres déclenche l'alerte rouge face à la tempête Eunice: de nombreux dégâts attendus

Le bureau météorologique britannique a lancé vendredi matin une alerte rouge pour la capitale britannique Londres et une partie de l'Angleterre à l'approche de la tempête Eunice. Cette alerte maximale, déclenchée vers 05H00 HB, concerne la région londonienne de même que le sud-est et l'est de l'Angleterre.