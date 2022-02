Accueil International Europe L’Europe s’engage à mieux écouter l’Afrique Il faudra désormais passer rapidement des paroles aux actes pour éviter de nouvelles frustrations. ©AP Maria Udrescu et Hubert Leclercq

"Un partenariat renouvelé", "un nouveau départ", "un respect mutuel", des "objectifs communs", "une gouvernance conjointe", un "esprit de coconstruction"… Il faut dire que les dirigeants européens n'ont pas manqué d'imagination pour exprimer, par toutes les formes possibles, leur volonté de traiter avec l'Afrique d'égal à égal. C'était en soi tout l'enjeu du sommet qui a réuni jeudi et vendredi à Bruxelles vingt-sept chefs d'État et de gouvernement européens et une quarantaine de leaders africains. "Nous souhaitions en faire un sommet différent"...