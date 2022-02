Accueil International Europe On parle de l’Ukraine, mais juste un peu, la priorité, c’est l’Afrique, promis C’est vraiment pas de bol. Du fait de la pandémie de Covid-19, l’Union européenne a dû repousser pendant deux ans son sommet avec l’Afrique, qui devait marquer le lancement d’un nouveau partenariat avec ce continent. ©AFP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





Finalement, ce n’était pas plus mal, puisque l’UE a eu un peu plus de temps pour réfléchir à ce que signifie avoir une vision géopolitique, ce concept qu’elle a découvert il y a peu. Mais là, ça y est, on était prêts à montrer à l’Afrique qu’on tient à notre relation et qu’elle doit cesser de compter sur la Chine. Sauf...