La tempête Eunice s'abat sur l'Europe. Les universités britanniques ont mis en garde les étudiants et pris des mesures de prévention.

"Perturbations importantes" et "débris volants": les universités britanniques affrontent la tempête Eunice

Après avoir initialement émis une alerte météo jaune pour vendredi, le Met Office (service national britannique de météorologie) l'a transformée en alerte orange. Selon le Met Office, la tempête pourrait causer des "perturbations importantes" et les débris volants "pourraient constituer un danger pour la vie".

En Grande-Bretagne, les vents pourraient atteindre 60-70 mph (95-110km/h). L'alerte orange est en vigueur depuis 5h ce matin jusqu'à 21h ce soir.

Face à cette situation météorologique compliquée, des universités britanniques ont pris les devants. Varsity, le plus ancien des principaux journaux étudiants de l'Université de Cambridge, annonce que les étudiants ont reçu un mail au sujet de la tempête. Ce courriel prévient que la tempête pourrait causer "des perturbations et des dangers importants, tels que des débris volants, des coupures de courant, des dommages aux bâtiments, des chutes de branches et des arbres déracinés." Il est demandé aux étudiants d'éviter "toutes les allées qui se trouvent à proximité ou sous des arbres".

Les étudiants de Cambridge sont également priés de contacter le centre de contrôle de la sécurité de l'université s'ils remarquent quelque chose de "potentiellement nuisible ou dangereux".

Le Varsityannonce que d'autres collèges ont également contacté les étudiants pour les informer des précautions prises. Par exemple, les étudiants de Murray Edwards ont été informés que les services de jardinage et d'entretien allaient restreindre l'accès aux zones situées sous les arbres, où il existe des risques de chute de branches.

La côte sud-ouest britannique a même reçu une très rare alerte météo rouge. Il est possible que les vents y dépassent les 90 mph (150km/h).