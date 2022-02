La France et l'Allemagne appellent leurs ressortissants à quitter l'Ukraine, "sans délai"

La France recommande désormais à tous ses ressortissants de quitter l'Ukraine et appelle ceux se trouvant dans les zones les plus exposées de l'est du pays à s'en éloigner "sans délai". Tout comme l'Allemagne qui a appelé ses ressortissants à quitter "urgemment" l'Ukraine en raison des risques de conflit armé dans le pays.

"Il est recommandé à tous les ressortissants français dont le séjour en Ukraine n'a pas de motif impérieux de quitter le pays", souligne la diplomatie française dans ses conseils aux voyageurs actualisés samedi. Ceux se trouvant "dans les oblasts de Kharkiv, Lougansk et Donetsk" ainsi que dans la région de Dnipro sont "appelés "quitter sans délai ces zones", ajoute-t-elle.

"Nous mettons en garde contre tout déplacement en Ukraine", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangère allemand, qui "exhorte de manière urgente les ressortissants allemands" qui s'y trouvent à "quitter sans délai le pays".

L'Allemagne, qui exerce la présidence du G7, avait auparavant pris ses distances samedi avec la conviction des Etats-Unis qu'une attaque russe en Ukraine est décidée et imminente, appelant à ne "pas présumer" des décisions de Moscou.

"Dans les situations de crise, le pire est de présumer ou d'essayer de deviner" ce qui va se passer, avait déclaré la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, à l'issue d'une réunion du G7, jugeant "important de regarder de plus près" la situation sur le terrain.

Elle s'était ainsi montrée beaucoup moins affirmative que Washington la veille sur l'imminence d'une attaque russe.