Lancement d'exercices militaires "stratégiques" russes, les troupes "s'apprêtent à frapper" l'Ukraine selon le secrétaire américain à la Défense

Le Kremlin a indiqué que les exercices stratégiques russes menés samedi sous la supervision de Vladimir Poutine, en pleine crise russo-occidentale autour de l'Ukraine, avaient impliqué des tirs "de missiles balistiques et de croisière".

"Les objectifs prévus lors des exercices des forces de dissuasion stratégique ont été accomplis pleinement, tous les missiles ont atteint les cibles fixées", a indiqué la présidence russe dans un communiqué.

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes Ria Novosti et Interfax, a indiqué que les exercices avaient commencé, M. Poutine suivant leur déroulé avec son homologue et allié bélarusse Alexandre Loukachenko.

Une attaque "imminente"

Les troupes russes massées à la frontière de l'Ukraine "se déploient" et "s'apprêtent à frapper" ce pays, a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin lors d'une visite samedi en Lituanie.

"Ils sont en train de se déployer et s'apprêtent à frapper", a affirmé le responsable américain, ajoutant que les militaires russes "se dirigent vers les positions adéquates pour être en mesure de mener une attaque".

L'Otan se renforcera dans l'Est de l'Europe en cas d'attaque russe en l'Ukraine, prévient Kamala Harris

La vice-présidente américaine Kamala Harris a menacé samedi d'un renforcement des forces de l'Otan dans l'Est de l'Europe en cas d'attaque de l'Ukraine par la Russie, et averti Moscou qu'il s'exposerait à des sanctions économiques "sévères et rapides".

"Nous ne nous arrêterons pas aux mesures économiques. Nous renforcerons encore nos alliés de l'Otan sur le flanc oriental", a-t-elle déclaré lors d'un discours à la Conférence sur la sécurité de Munich.

Les Etats-Unis se disent convaincus que la Russie veut envahir l'Ukraine de façon imminente alors que les heurts sur la ligne de front avec les territoires séparatistes prorusses se multiplient.

Le Kremlin continue de nier toute intention d'attaquer son voisin, mais réclame des garanties pour la sécurité de la Russie, comme le retrait de l'Otan d'Europe de l'Est, ce que l'Occident refuse clair et net.

"La Russie continue de se dire prête à négocier. Alors qu'en même temps, elle réduit le chemin de la diplomatie", a accusé Mme Harris, soulignant que les retraits de troupes annoncés par le Kremlin ne correspondaient "pas à la réalité".

Les Etats-Unis ont déjà déployé quelques 6.000 personnels militaires supplémentaires en Roumanie, Pologne et Allemagne, a-t-elle rappelé.

Nos forces "ne seront pas déployées pour se battre en Ukraine", qui n'est pas membre de l'alliance atlantique, mais "elles défendront chaque centimètre du territoire de l'Otan", a-t-elle prévenu.