Un nouveau Sofagate ? Ursula von der Leyen à nouveau snobée par un ministre ougandais devant Charles Michel, impassible

Il y a moins d'un an, le Sofagate faisait couler beaucoup d'encre. En visite en Turquie, la présidente de la Commission européenne avait dû s’asseoir sur un sofa, à l'écart d'Erdogan et de Charles Michel, qui s'était placé directement dans l'unique siège fourni par le président turc pour la rencontre.

L'histoire se répète. Ce jeudi, lors du sommet entre l'UE et l'Union Africaine à Bruxelles, un incident du même genre s'est produit. Ursula von der Leyen, Charles Michel, et Emmanuel Macron étaient réunis pour une séance photo avec les représentants des pays participant au sommet. Alors qu'il monte sur scène, le ministre ougandais des Affaires étrangères, Sam Kutesa, passe devant la présidente de la Commission européenne en l'ignorant, pour aller directement serrer la main du président du Conseil et du président français, qui assure la présidence du Conseil de l'UE.

Charles Michel est resté impassible. Mais après la séance photo, Emmanuel Macron a signalé à Sam Kutesa la présence d'Ursula von der Leyen, qui a alors entamé un bref échange avec elle, sans lui serrer la main.

Le président du Conseil avait déjà été critiqué lors du Sofagate en Turquie pour son manque de réaction. Il avait ensuite exprimé "son profond regret". Cette fois encore, la toile s'en prend à lui pour la même raison.