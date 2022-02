Tensions en Ukraine: Zelensky exige un "cessez-le-feu immédiat", Macron et Poutine veulent "intensifier" les efforts diplomatiques

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dimanche à la reprise des négociations avec la Russie sous l'égide de l'OSCE et à l'instauration d'un "cessez-le feu immédiat" dans l'Est, après un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron. "Nous demandons la convocation urgente d'une réunion du groupe de contact trilatéral (Ukraine, Russie, OSCE) et la mise en place d'un cessez-le feu immédiat", a déclaré M. Zelensky sur Twitter.

Plus tôt dans la journée, les présidents français Emmanuel Macron et russe Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone des moyens d'éviter une guerre majeure en Europe. "L'entretien téléphonique avec le président Poutine a duré 1h45", a indiqué la présidence française. Macron et Poutine ont convenu de tout faire pour aboutir rapidement à un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'Elysée.

Les deux dirigeants se sont également accordés, au cours de leur entretien téléphonique, sur "la nécessité de privilégier une solution diplomatique à la crise actuelle et de tout faire pour y parvenir", a ajouté la présidence française, précisant que le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian "rencontrera son homologue russe Sergueï Lavrov "dans les prochains jours".

Selon le Kremlin, M. Poutine a aussi demandé, lors de cet entretien téléphonique avec son homologue français, que l'Otan et les Etats-Unis "prennent au sérieux" les exigences de la Russie concernant sa sécurité, au coeur de la crise actuelle entre Moscou et les Occidentaux.

"Tout indique que la Russie est sur le point d'envahir l'Ukraine"

De leur côté, les Etats-Unis ont mis en garde sur une attaque imminente de la Russie. Le maintien des forces russes au Belarus montre que la Russie est "sur le point" d'envahir l'Ukraine, conformément au scénario décrit ces derniers jours par les Etats-Unis, a déclaré dimanche le chef de la diplomatie Antony Blinken.

Le président russe Vladimir Poutine "suit le scénario quasiment à la lettre", a déclaré M. Blinken sur CNN. "Tout ce que nous voyons suggère que ceci est très grave, que nous sommes sur le point d'une invasion".

Les Etats-Unis veulent toutefois jouer la carte de la diplomatie. Le président américain Joe Biden est prêt à "rencontrer" son homologue russe Vladimir Poutine "à tout moment, qu'importe le format si cela permet d'éviter une guerre", a encore déclaré Blinken sur CBS.

Le secrétaire d'Etat a aussi réaffirmé à CNN que la voie diplomatique était encore possible "jusqu'à ce que les chars soient réellement en mouvement et les avions dans le ciel".